توافد نزلاء السياحة الداخلية على فنادق الغردقة في أول أيام العيد (صور)

شهدت فنادق الغردقة، توافد كبير من نزلاء السياحة الداخلية، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، لقضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة، وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة، حيث تم استقبال النزلاء على أبواب الفنادق بقياس درجات الحرارة وتعقيم وتطهير الحقائب والتنبيه بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة.

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق بدأت احتفالات العيد بتشغيل تكبيرات العيد في السماعات الداخلية ثم أغاني العيد المبهجة، والتي لاقت تفاعل النزلاء والرواد المصريين على أنغام أغاني العيد وسط تبادل التهنئة بين الأجانب والمصريين والعاملين بالفنادق السياحية، في جو يعكس فرحة العيد، كما انتشرت فرق الأنيميشن بين النزلاء وعلى حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، لخلق جو ترفيهي والذي لاقي قبول غير عادي لدى الأطفال وأسرهم.

وأوضح محمد عبد الكريم، مسؤول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن الفنادق شهدت أعلى نسبة إشغالات لها منذ جائحة كورونا، حيث وصلت نسبة الإشغالات إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء من إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وشهدت مدينة الغردقة إجراءات أمنية مكثفة تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث رفعت مديرية أمن البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد، كما شهدت الفنادق إجراءات أمنية مشددة، وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات خاصة المناطق السياحية بالغردقة.