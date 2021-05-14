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حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الجمعة 14 مايو 2021
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان يتسم بالحنان ويحترم مشاعر الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك وقد تلتقي بأشخاص يدعمونك ويعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان.. اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

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