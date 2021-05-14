حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب طموح ومن أبرز عيوبه الغموض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على إدارة أموالك والتخطيط جيدا لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك نشاطا وحماسا وطاقة عاطفية وتحسن تنظيم جهودك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.