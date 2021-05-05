محافظ كفر الشيخ: تطبيق منظومة البناء بشكل تجريبي لمدة شهرين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن منظومة البناء الجديدة ستعمل على ضبط البناء في المحافظة، ويتم تجربة الأمر بمنطقة سيدي سالم، حتى يتم تعميم النظام الجديد، من أجل تيسير الطلبات وفق مدة محددة، ورسوم واضحة، بدلاً من التعامل الورقي، لافتاً إلى أن التجرية بدأت اعتباراً من أول مايو الجاري، وتستمر حتى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم تطبيق المنظومة بشكل كامل مع بداية يوليو المقبل.

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح » المذاع على فضائية «EXTRA NEWS»، صباح اليوم الأربعاء، أنه في يوليو المقبل سيتم توسيع الأمر لتطبيقه على الدولة كلها بشكل عام، من خلال تفعيل المنظمة بشكل واضح.

وألمح محافظ كفر الشيخ إلى أن هناك استعدادات قوية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع منع التجمعات وفض التجمعات التي تكون أكثر من 50%، خاصةً في الأماكن التي تقدم أطعمة ومشروبات، مع فرض غرامات على المخالفين، مع تطبيق التعقيم المستمر على الأماكن الخاصة بصرف المرتبات، مع إيجاد مظلات خارج الأماكن، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.