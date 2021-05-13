وزارة الكهرباء تراجع «سيستم الشحن» لمنع تكرار أزمة سوهاج وقنا

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه تم مراجعة السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع على مستوى جميع الهندسات والإدارات التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ«9» على مستوى المحافظات؛ لمنع تكرار أزمة سقوط سيستم الشحن بمحافظتي سوهاج وقنا، التابعتين لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

عملية شحن العدادات تعمل بكفاءة 100%

وأشار مصدر لـ«الوطن» إلى أن عملية شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع شركات توزيع الكهرباء تعمل بكفاءة بنسبة 100%، بعد أن شهدت الهندسات والإدارات التابعة بالمحافظتين سقوط السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد ما أدى إلى تزاحم المواطنين الراغبين في إجراء عمليات شحن العدادات أثناء العطلات قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ارتفاع درجات الحرارة سبب سقوط سيستم الشحن

من جانبه قال المهندس سامي وردة رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء مصر العليا، إن سبب العطل هو سقوط السيستم الخاص بشحن العدادات مسبقة الدفع والتي تشرف على إدارته إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع القابضة للكهرباء من الخدمة؛ لارتفاع درجات الحرارة بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها محافظات الوجه القبلي في سوهاج وقنا، لافتًا إلى أن إدارة الشركة قامت بالدفع بسيارات خدمات لشحن العدادات مسبقة الدفع خلال فترة سقوط سيستم برنامج الشحن بالشركة الخاصة بجميع الهندسات والإدارات حتى تمكن المواطن من الشحن وأدى ذلك إلى تخفيف عملية الزحام.

التنسيق بين شركات الشحن

وأكد رئيس الشركة أنه تم التنسيق مع شركة فوري لعمليات الشحن وإعادة الربط بين شركة آي فاينانس وبرنامج القراءات الموحدة حتى تم حل المشكلة وقضت على ظاهرة طوابير المواطنين داخل مقار الهندسات والإدارات التابعة الواقعة بمحافظات الوجه القبلي بنطاق عمل شركة مصر العليا للكهرباء لتوزيع الكهرباء.

تقديم أفضل الخدمات لدى المشتركين

وأوضح رئيس الشركة أن المواطن تمكن من إجراء عمليات شحن العداد خلال فترة تواجد السيارات المتنقلة، التي وفرتها الشركة والمزودة بماكينات الدفع خلال دقائق معدودة حرصًا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات لدى المشتركين.