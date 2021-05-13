وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفيات الغردقة ويهنئ المرضى والعاملين بالعيد

تفقد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، مستشفى الغردقة العام، يرافقه الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات، والدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ، والدكتور جمال المغربي مدير المستشفى، َللاطمئنان على المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء بمناسبة عيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وتفقد «مرعي» القسم الداخلي والعناية المركزة وقسم الكلى الصناعي، واستمع للمرضى واحتياجاتهم، للتأكد من تقديم خدمات مميزة لهم، كما تأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واجتمع مع أطباء بالمستشفي وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول خلال الفترة الراهنة.

كما تفقد مستشفى حميات الغردقة، بحضور الدكتور بدر قاسم مدير المستشفى، واطمئن على حسن سير العمل، وتقديم الخدمة الطبية ومقابلة المرضى والعاملين، وتقديم التهنئة لهم، وتفقد أعمال التطوير بالمستشفى، والتأكد من أرصدة الأكسجين، وتوافره بمخزون كافي، وقدم الشكر للطاقم الطبي، وشدد على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع حسن معاملة المرضى وذويهم.

ومن جانبه؛ أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استمرار العمل بمركز تلقي اللقاح بالأحياء طوال أيام العيد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.