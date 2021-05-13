حملات لمتابعة غلق الحدائق العامة والمتنزهات في أول أيام العيد بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستمرار حملات تطبيق غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساء حتى 21 مايو المقبل، مشيرًا إلى تكليف الأجهزة التنفيذبة بالمرور والمتابعة الميدانية، لتنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع كل الجهات الأمنية وتنفيذ القانون، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تستهدف منع انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ القرارات الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لمنع التجمعات.

وفى سياق متصل؛ نفذت الوحدات المحلية عدة حملات للتأكد من غلق كل الحدائق، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة المواطن التي تعد خطا أحمر، لافتًا أنه يتابع بشكل يومي الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في جميع المراكز والأحياء، للتأكد من استمرار غلق كل الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع الكافيهات والمولات التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالمواعيد الجديدة ومتابعة الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، موجها مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكل الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم، مشيرًا إلى استمرار الغلق الكامل لأي حدائق عامة أو متنزهات وأي أماكن قد تشهد تجمعات، أو التي بها مراكب نيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع أي محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم «2135603/ 088» الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088» أو رسائل الواتس آب «01000623873»، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط «01060603745».