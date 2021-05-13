عاجل.. وفاة شابين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

توفى شاب وابن عمته وأصيب 9 أشخاص آخرون منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة الإبراهيمية، بلاغا بوقوع تصادم سيارة محملة بالفسيخ وسيارة ربع نقل ناحية قرية شرقية مباشرة التابعة لمركز الإبراهيمية، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستسفى الإبراهيمية المركزي، بينهم 7 في حالة خطرة، كما تم التحفظ على جثة شابين أحدهما 19 عاما والآخر 16 عاما، تربطهما صلة قرابة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت قوة من الشرطة لرفع آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق؛ لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بمركز مشتول السوق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا بتصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب 6 آخرون في حادث تصادم بطريق بلبيس- الزقازيق، وتحرر محضر بالواقعة.