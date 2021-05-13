وكيل «صحة الشرقية» يوزع الحلوى على المرضى والعاملين في عيد الفطر

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، جولة ميدانية تم خلالها المرور على مستشفى المبره بالزقازيق، ومستشفى القنايات المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالحفيظ، مدير مستشفي المبره، والدكتور خالد الشحات، مدير مستشفي القنايات، وذلك لتهنئة المرضى والفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات بعيد الفطر المبارك.

وقام وكيل الوزارة خلال الجولة بتوزيع الحلوي علي جميع المرضي وأفراد الجيش الأبيض والعاملين بمختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، كما نقل تهنئة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ودعمها الكامل لجميع الأطقم الطبية، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية.

كان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توجه إلى مستشفيات الزوامل ومشتول السوق المركزية، بعد المرور علي مستشفيات أبو حماد، والقرين المركزية؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى، خلال فترة عيد الفطر المبارك.