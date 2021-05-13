«باب مصر».. مشروع تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية

أثنى 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة من وزارة الإسكان، بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في إعداد الرؤية التنموية الطموحة للمنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز محاور مخطط المشروع وهي كالتالي:

1- اجتمع 8 وزراء في ضيافة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للوقوف على ما تم إنجازه بالمشروع.

2- الوزراء المشاركون هم: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

3- استعرض الوزراء المشاركون، مشروع مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية لمصر «باب مصر»، وذلك بحضور استشاري المشروع، وممثلي الجهات ذات الصلة.

تعرف على مشروع مخطط تنمية البوابة الإقتصادية الشمالية الشرقية لمصر «باب مصر»

4- أكد الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتناول الرؤية التنموية المستقبلية لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن تلك التنمية بدأت بالفعل، من خلال عدد من المشروعات القومية، التي تم ويجرى تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن الهدف هو نقل الثقل السكاني والاقتصادي والتنموي في اتجاه الشرق، وذلك تماشيا مع استراتيجية تنمية سيناء.

الجزار: العاصمة الإدارية الجديدة هي نقطة الانطلاق للمخطط

5- أكد الجزار، أن العاصمة الإدارية الجديدة، كانت هي نقطة الانطلاق والبداية لتلك التنمية.

البدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بتطوير موقع «التجلي الأعظم» فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين

6 - تم البدء فى تنفيذ المشروعات المختلفة بتطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تجلى الله عز وجل.

7- من المستهدف تنمية المنطقة الشمالية الشرقية لمصر، من خلال رؤية تنموية طموحة تضع الدولة المصرية فى قلب التحولات الاقتصادية والسياحية والتجارية العالمية والإقليمية، وذلك للبناء على المستجدات التنموية، والقوى الدافعة للاستثمار في اتجاه الشرق، والمتمثلة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ومحور 30 يونيو، والتوجه نحو تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وتعظيم الإستفادة من المشروعات القومية التى تم وجار تنفيذها.

8- جار الآن تأهيل وتهيئة بيئة العمل بالمنطقة الشمالية الشرقية لمصر، وجذب الإستثمارات المختلفة، للإستفادة من المقومات التنموية التى تتمتع بها تلك المنطقة، ومنها قناة السويس الجديدة، ومحور 30 يوينو، ومحور الجلالة، وطريق النفق شرم الشيخ الجديد، ومجموعة الأنفاق أسفل قناة السويس، وغيرها، وهو الأمر الذى يجعل مشروع «باب مصر»، هو القلب الاقتصادي الاستثماري العالمي الجديد بشرق مصر.

9 - مشروع «باب مصر»، يستهدف تعظيم الإستفادة من المقومات والإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المنطقة، وخاصة مع قدرة هذا الموقع الإستراتيجي على تحقيق الإتصال بين شمال وغرب أفريقيا، والتكامل مع مبادرة الحزام والطريق.

المشروع يعتمدت على إستشراف مستقبل القطاعات الإقتصادية والتنمية العمرانية

10- المشروع يعتمدت على استشراف مستقبل القطاعات الإقتصادية والتنمية العمرانية وأساليب التنمية الحديثة، وفرص الربط والتكامل مع العالم والمشروعات الإقليمية المحيطة، والتكامل مع مخططات التنمية، وتتنوع هذه المشروعات ما بين مشروعات سياحية، وصناعية، وزراعية، ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التنمية العمرانية، والمشروعات اللوجستية، ومشروعات الخدمات المتقدمة، والمشروعات التعليمية، والمشروعات التجارية والإدارية والخدمية، وكذا مشروعات استثمارية، وغيرها.

11- أثنى الوزراء، وممثلو الجهات المختلفة، على الجهود التى بذلتها وزارة الإسكان فى إعداد هذه الرؤية التنموية الطموحة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية لجمهورية مصر العربية، وما تنفذه الوزارة من مشروعات قومية فى إطار تنفيذ مخرجات تلك الرؤية.