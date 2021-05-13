محافظ جنوب سيناء يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ جمال البرديسي، مدير أوقاف شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، ولفيف من المواطنين، وسط إجراءات احترازية وتنفيذ التباعد الاجتماعي.

وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ المحافظ مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري، متمنيًا أن يرفع الله البلاء ويحفظ مصر.

وأشاد المحافظ بالتزام مواطني المحافظة بالتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشددًا على الاستمرار في اتباع هذه الإجراءات حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمنشآت السياحية والبازارات، وجاري حاليا تطعيم جميع سائقي التاكسي بشرم الشيخ وكذا العاملين على السقالات واللنشات البحرية، ضمن خطة موضوعة لتطعيم جميع العاملين بالسياحة، حرصًا على سلامتهم واستعدادا للموسم السياحي.

كما أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، زيارة لمدينة دهب، والتقى خلالها بعدد من عواقل ومشايخ القبائل البدوية بالمدينة، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك والاستماع لمطالبهم.

وقدم المحافظ خلال اللقاء التهنئة بعيد الفطر، مؤكدًا أن عام 2021 هو عام تطوير مدينة دهب، لكونها من أهم مدن خليج العقبة السياحية، التي تجذب آلاف السائحين من السياحة الداخلية إليها كل عام، على الرغم من ظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، لما تتمتع به المدينة من مناخ معتدل نقي، ومناطق سياحية خلابة.