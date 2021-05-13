بعد منعهم.. مواطنون يسيرون على الأقدام كيلومترات لدخول رأس البر

سيطرت حالة من السخط على أبناء محافظة دمياط، بعد منعهم من دخول مدينة رأس البر، وغلق كل المنافذ على سكان المدينة المقيمين بها.

وأصدر ضياء الدين بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بيانا، قال فيه: «تم التنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للسماح بدخول أهالي المحافظة إلى مدينة رأس مع الالتزام بالاجراءات الإحترازية، وغلق المنافذ إلى الشواطئ، ومنع تسلل المواطنين إليها، إلا أن تلك التصريحات تبين عدم صحتها، حيث تم منع أي مواطن لا تحمل بطاقته الشخصية عنوان الإقامة بمدينة رأس البر من دخولها، و لو كان مقر عمله بالمدينة السياحية أو مقيم برأس البر، دون أن يعدل محل الإقامة في بطاقة الهوية، حيث تم منع وسائل الميكروباص من الدخول إلى المصيف، طالما أن الركاب بطاقات هويتهم الشخصية لا تحمل عنوان الإقامة رأس البر».

وقطع المواطنون عدة كيلو مترات سيرا على الأقدام، في مشهد آثار غضب واستياء أبناء المحافظة الذين اعتبروا ما حدث ما هو إلا إهانة لجموع الشعب الدمياطي.

وتقول هالة الشيمي أحد سكان مدينة رأس البر، فوجئنا بمنع دخول أي مواطن غير مقيم برأس البر من 9 صباحًا، على الرغم من السماح للمواطنين بالدخول، أمس وفي الصباح الباكر، لكن فوجئنا بمنع دخول أي مواطن لا تحمل بطاقة الهوية الشخصية محل الإقامة رأس البر، علاوة على طلب مسؤولين البوابة لتعود سيارات الميكروباص لدمياط دون ركابها بينما ينزل المواطنين وساروا كيلو مترات سيرا على الأقدام لرأس البر.

وتقول شاهندة محمد إحدى سكان رأس البر فوجئنا بغلق المعديات وظللنا محبوسين في عزبة البرج، ولا نستطيع الذهاب لمنزلنا، متابعة ما يحدث استهتار واستخفاف بالمواطنين.

وكان ضياء بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، أصدر بيان مساء أمس، أكد فيه تواصله مع محافظ دمياط ومدير الأمن، والاتفاق على أن مدينة ومصيف رأس البر مفتوح لكل أهالي محافظة دمياط، ولكن بضوابط مشددة ووفقا للإجراءات الاحترازية.

وأكمل النائب أنه يحظر التواجد على الشواطئ أو اصطحاب أدوات السباحة أو أي تجمعات على الشواطئ أو عدم الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحا انه سيتم غلق المحال التجارية والكافيهات في مواعيد الغلق التي أقرها مجلس الوزراء.

كما يحظر دخول الدراجات البخارية أو أتوبيسات الرحلات، لمنع انتشار العدوى والحفاظ على صحة الاهالي.

وأكد النائب أن أهالي محافظة دمياط لهم كل الحقوق في دخول مدينة رأس البر بدمياط، مناشدا المواطنين الالتزام بكل الضوابط والإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.