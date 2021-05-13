لطلاب الإعدادية والثانوية.. كيف تنظم جدول المذاكرة بداية من العيد؟

يختلف نظام المذاكرة للطالب في شهر رمضان عن الأيام الأخرى، فالوقت الذي يفضل فيه الطالب الإطلاع على دروسه خلال شهر رمضان، قد يستغله في النوم فيما بعد عيد الفطر، لذلك يجب على طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة تنظيم جدول المذاكرة بشكل جيد اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك.

في البداية تقول الدكتورة منى الحديدي، مدرس المناهج وطرق التدريس بجامعة الإسكندرية، إنه يجب على الطلاب وضع جدول بمراجعة الأفكار الرئيسية لكل مقرر دراسي في كل مادة، حتى يتمكن الطاللب من مراجعة المقررات بشكل جيد وبصفة مستمرة قبل الامتحانات، موضحة أنه يجب الاهتمام بمراجعة المقررات الدراسية وفق جدول معين مع بداية أول أيام عيد الفطر، مع مراعة التفاصيل المتعلقة بكل مادة.

وأضافت «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على كل طالب وضع هدف أساسي أمامه يسعى إليه، وعلى أساسه يرتب جدول مذاكرته للمقررات الدراسية، فشعوره بإنجاز شيء ما في الجدول يخلق فيه دافع المثابرة والتحدي، مؤكدة أن تحقيق 20٪ من المهام المطلوب من الطالب إنجازها يحقق 80٪ من دافعية الإنجاز، فيزيد ذلك من رغبة الطالب في العمل وتعزيز الدافعية للإنجاز.

وشددت مدرسة المناهج وطرق التدريس على ضرورة وضع جدول مناسب اعتباراً من أول أيام العيد لمذاكرة ومراجعة المقررات الدراسية، بما يساعد الطالب في تنظيم الوقت، وزيادة القدرة على التركيز والإنجاز، بجانب ضرورة الاهتمام بالإجابة على مجموعة من النماذج الاسترشادية التي تمكن الطلاب من معرفة طريقة الأسئلة في الورقة الامتحانية النهائية، والالتزام بالوقت المحدد للإجابة على الأسلة في الوقت المحدد لها.

من جانبها، قالت مرفت عويس، خبيرة تربوية، إنه يجب على الطلاب إدارة الوقت جيداً، من خلال جدول منظم على مدارس الأسبوع، مشددة على ضرورة أخذ قسط كاف من النوم، والتخلص من المنبهات والسوشيال ميديا، بالإضافة إلى الإجابة على أكثر من نموذج امتحان.

وأكدت «مرفت» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب مذاكرة المواد المفضلة لديهم أولاً، ثم مذاكرة المواد السهلة والانتهاء بالمواد الصعبة، مشددة على ضرورة التنوع في مذاكرة المقررات الدراسية يوميًا وعدم مذاكرة مادة واحدة.