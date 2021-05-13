مصدر: أكثر من 23 شركة اشترت حزم البيانات الخاصة بمزايدة الذهب

صرح مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، بأن هناك عدد كبير من الشركات قام بشراء حزم البيانات الخاصة بالمناطق المطروحة في الجولة الثانية بمزايدة البحث والتنقيب عن الذهب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن هناك شركات جديدة اقدمت على شراء البيانات الخاصة بالمزايدة، بالإضافة إلى 23 شركة قامت بشراء البيانات خلال الجولة الأولى من المزايدة.

وأشار المصدر إلى أنه يحق للشركات التي قامت بالاشتراك أو شراء البيانات في الجولة الأولى، المشاركة في الجولة الثانية والحصول على قطع أخرى للبحث والتنقيب.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم تحديد أعداد الشركات التي ستتقدم بشكل نهائي للمشاركة في المزايدة، لأن هناك عدد من الشركات تقوم بالتقدم قبل لحظات من غلق باب التقديم للمزايدة.

وتستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن إغلاق الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفق الفترة المحددة التي وضعتها هئية الثروة المعدنية للمزايدة، حيث سيتم غلق الجولة الثانية من المزايدة العالمية للذهب في يوم 17 مايو.

و كان من المقرر غلق باب التقديم للمزايدة يوم 15 مايو، ولكن تم تعديل يوم الغلق وتمديده يومين نظرا لوجود أيام عطلات رسمية في الدولة خلال هذه الأيام احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وقد تم مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضي، حتى مايو، وذلك بدلا من شهر مارس 2021، نظرا لظروف جائحة كورونا، ومن أجل منح فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة.

وطرحت البترول الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب في نوفمبر الماضي، بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المزايدة العالمية الأولى للتنقيب عن الذهب في نوفمبر الماضي.