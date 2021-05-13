مستشفيات قنا والمنوفية تتجاهل التحذيرات.. «وزعوا كحك على مصابي كورونا»

على الرغم من تحذير اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي من تناول مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لكحك العيد، بحسب ما ذكرته الدكتورة وجيدة أنور، مؤكدة أنه حتى من يشعرون بأعراض خفيفة عليهم الامتناع عن تناول حلوى العيد «الكحك، البيتي فور»، إلا أن محافظتي قنا والمنوفية شهدتا تجاهلًا للتحذيرات الطبية بشأن تناول مصابي الفيروس المستجد لحلوى العيد.

مستشفيات قنا توزع كحك العيد على مصابي كورونا

واحتفلت مستشفى قفط التعليمي بمحافظة قنا بعيد الفطر المبارك، مع مصابي فيروس «كوفيد 19»، بتوزيع كحك العيد الذي أعدوه خصيصًا للمصابين، وإذاعة تكبيرات وأغاني العيد داخل المستشفى، للاحتفال مع المصابين.

والأمر ذاته حدث في مستشفى قنا العام، حيث وزعت إدارة المستشفى حلوى العيد على المصابين بفيروس كورونا داخل قسم العزل، للاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك، ومشاركة المصابين الاحتفال، بحسب ما ذكره الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام.

محافظ المنوفية يوزع كحك العيد على مصابي كورونا

كما شهدت محافظة المنوفية، جولة للمحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، وزيارته لمستشفى عزل الباجور، حيث تقدم بالتهنئة لمصابي فيروس «كوفيد 19» والأطقم الطبية، ووزع عليهم كحك العيد، احتفالا بأجواء عيد الفطر المبارك.

تحذير العليا للفيروسات من تناول مصابي كورونا كحك العيد

وكانت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، حذرت من تناول مصابي «كوفيد 19» لحلوى العيد «الكحك والبيتي فور»، حيث يوجد بها كميات كثيرة من السكريات، ما ينتج عن تناوله أضرارًا صحية على مصابي كورونا.

وأوضحت «أنور»، أن تناول السكريات يزيد من نسب الدهون والزيوت في الجسم، لذلك يفضل التوقف عن تناول حلوى العيد، حتى إتمام الشفاء تمامًا، وزوال أعراض كورونا من المصاب.