تحذير رسمي لـ«مريض كورونا»: متاكلش كحك

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي، إن الأشخاص الذين يشعرون بأعراض فيروس كورونا حتى الخفيفة منها يجب عليهم الامتناع أو التقليل من تناول حلوى العيد كالكحك والبيتي فور.

وأشارت عضو العليا للفيروسات لـ«الوطن» إلى أن هذه الحلوى تتركز فيها السكريات وعليه فتناولها بكثافات عالية يؤدي لأضرار على صحة المريض المصاب بكورونا، لأن السكريات تؤدي إلى زيادة نسب الدهون والزيوت بالجسم، فمن الأفضل التوقف عن هذه الحلويات حتى اتمام الشفاء، حتى لا تزيد أعراض المرض.

وحذرت أنور من عزومات وتجمعات إجازة عيد الفطر، كونها قد تكون بؤرة لنقل العدوى، خاصة مع تصاعد إصابات فيروس كورونا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، وأنه يجب الالتزام بقرارات الحكومة للحد من الإصابات، وتقليل الاحتكاكات البدنية والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

قرارات حكومية بـ«الإغلاق» في إجازة عيد الفطر

وتأتي إجازة عيد الفطر المبارك الممتدة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل، وسط قرارات حكومية بغلق المحلات والمقاهي والمطاعم والسينمات بدءا من الـ9 مساء، مع السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «ديلفري» خلال تلك الفترة، والتأكيد على حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، مع محدودية لحركة الحافلات في العيد.

السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالجمعة مع حظر اصطحاب الأطفال

وقبل ساعات، حسمت وزارة الصحة ما تردد عن حقيقة وصول سلالة كورونا المتحورة إلى مصر، حيث شددت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا المنبثقة عن الوزارة على أنّه لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر أو أي تحورات، وذلك من خلال التحاليل الجينية التي تجريها المعامل المركزية، كما لم يتمّ رصد أي سلالة جديدة، وأنها تجري بصفة دائمة تحليل للإصابات لاستبيان موقف الإصابات.