جنات: تغيرت كثيرا بعد إنجاب بناتي و«بقيت أطبخ»

قالت الفنانة المغربية جنات، إن نشأتها في المغرب ساهمت كثيرا في حبها للغناء والموسيقى، حيث تربت وسط الكثير من الألوان الفنية المغربية، وهناك بعض النجوم الكبار كانوا مثلا أعلى بالنسبة لها، مثل الفنانة سميرة سعيد، والفنانة نعيمة سميح، لافتة إلى أن الأخيرة فنانة عظيمة ومعروفة في كل الخليج.

وأضافت «جنات»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، أنها تغيرت كثيرا بعد إنجاب ابنتيها «جنات وجوليا»، مشددة على أن وجود الأطفال يغير كثيرا من حياة الأم.

وتابعت: «بعد الإنجاب أصبحت أطبخ بنفسي، ولا أستأمن أي أحد على تجهيز الطعام لبناتي إلا أنا، خاصة بعد إنجاب جوليا، لأن جنات كانت هي الطفلة الأولى، ووالدتي ساعدتي كثيرا في تربيتها ولم أشعر بذلك، إلا أنني شعرت بمسؤولية كبيرة بعد إنجاب جوليا لأني تحملت مسؤوليتها كاملة».

وحلت الفنانة جنات، والفنان دياب، ضيفين على برنامج «ليلة الخميس» المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، الخميس، حيث تحدثا عن مسيرتهما الفنية، وحياتهما الشخصية والعائلية، وأديا عددًا من الأغاني اللاتي قدماها في مسيرتهما الفنية.

يذكر أن الفنانة جنات وقعت مؤخرا ضحية لبرنامج المقالب وهو أول تجربة للفنانين مصطفى قمر وكريم فهمي وغادة عادل ومحمد الشرنوبي مع عالم برامج المقالب، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة حاول صناع البرنامج خداع المطربة المغربية بأنها ستتعاون مع نور في إعلان سيقومان ببطولته، ولهذا ستذهب معها إلى أحد الأماكن لشراء الملابس التي سيرتدوها بهذا الإعلان، وهو ما تم بالفعل حيث اصطحبت نور، جنات إلى هذا المكان وقام بركن سيارتهما داخل الجراج الخاص به، ثم وقع انفجارٌ هز الجراج بأكمله.