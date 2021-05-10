انفجار داخل جراج يُرعب جنات بمقلب «5 نجوم»: يلا نمشي بسرعة «فيديو»

وقعت المطربة المغربية جنات، ضحية لحلقة اليوم من برنامج المقالب «خمس نجوم»، أول تجربة للفنانين مصطفى قمر وكريم فهمي وغادة عادل ومحمد الشرنوبي مع عالم برامج المقالب، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر.

وخلال الحلقة حاول صناع البرنامج خداع المطربة المغربية بأنها ستتعاون مع نور في إعلان سيقومان ببطولته، ولهذا ستذهب معها إلى أحد الأماكن لشراء الملابس التي سيرتدوها بهذا الإعلان، وهو ما تم بالفعل حيث اصطحبت نور، جنات إلى هذا المكان وقام بركن سيارتهما داخل الجراج الخاص به.

وبعدما انتهتا من شراء ما يلزمهن تفاجئتا بأن هناك سيارة أخرى تغلق عليهن طريق الخروج بسيارتهن، وحين طلبيا من صاحبة السيارة بأن تفتح لهن الطريق تعصبت عليهن بشدة وأخبرتهن أنهن السبب في تأخرها عن اجتماع عملها لمدة تتخطى النصف ساعة، ولهذا لن تسمح لهن بالمغادرة، وتركتهن وذهبت إلى عملها، مدعية أن جنات ركنت سيارتها بالأساس في مكان غير مخصص لذلك، وهو خاص بسيارات البنك الذي تعمل فيه فقط.

وحلا لهذا الموقف حاولت جنات أن تدفع سيارة موظفة البنك هي وأمن الجراج، حتى تفتح الطريق أمام سيارتها، لكن المفاجأة أن سيارة الموطفة اصدمت بأحد مولدات الكهرباء وهو ما نتج عنه انفجار، وفقا لما هو مخطط من صناع البرنامج.

وبمجرد أن شاهدت جنات هذا الانفجار أصيبت برعب وحالة خوف كبيرة، وذهبت مسرعة إلى سيارتها لتختبىء من النار، وطالبت نور أن تغادرا سريعا، قائلة: «يلا نمشي بسرعة»، قبل أن تأتي صاحبة السيارة وتعمل مشكلة معانا»، وذلك قبل اكتشافها المقلب.