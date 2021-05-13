أحمد حلاوة عن شخصيته بـ«الاختيار»: قدمت المسيحي ببساطة وصدق «فيديو»

قال الفنان القدير أحمد حلاوة، إن شخصية «عادل» المسن المسيحي، التي قدمها بالجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، تطلبت منه أن يدخل في مناقشات كثيرة مع مؤلف العمل ومخرجه، موضحا أنه وصناع العمل، كانوا يرغبون في تقديم شخصية المواطن المسيحي بشكل بسيط جدا وصادق في نفس الوقت بعيدا عن كل مبالغات الوحدة والألفة الوطنية، التي كانت تقدم في أي عمل يضم مصريين مسيحيين في أحداثه، مؤكدا أن هذا ليس بالحقيقي، ومشددا أن الواقع هو ما قدموه في مسلسل «الاختيار».

وأضاف «حلاوة»، خلال لقائه مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الاتفاق كان من البداية هو أن نقدم هذه الشخصية بدون الإيماءات والحركات التي قدمت في السابق لتظهر هوية الشخصية الدينية، لافتا إلى أن هذا كان سببا في مفاجأة الجمهور قبل نهاية العمل بأن عادل مسيحي.

وتابع حلاوة: «ولا حتى كنا بنقول الكلام، اللي يبين ديانته، يعني مكنتش بقول باسم الرب ولا باسم المسيح، لأن هذا لا يحدث في الطبيعي»، ومواصلا: «ما احنا عندنا أصحاب كتير مسيحيين، هل بنسمعهم كل شوية بيقولوا أبانا الذي في السموات».

وأردف أن صناع الدراما والفن يجب أن ينتبهوا لذلك وينظروا لأي شخصية مسيحية يقدموها بأعمالهم على أنها شخصية عادية جدا، دون أن نبروزها في إطار ديني معين وقالب ما، مشيرا إلى أن الناس بدأت ترفض هذا القالب.

الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وشارك في بطولة العمل الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وماجد الكدواني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وأحمد حلاوة والفنان الراحل هادي الجيار، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.