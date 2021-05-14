حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الحوت بالعاطفة الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تشعر بالتشوش ومن المهم ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب المغامرات المالية!.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في مربع برجك.. كن صبورا اليوم أمام المشاكل وكل أشكال المعارضة.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.