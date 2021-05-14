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حظك اليوم الجمعة 14-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الجمعة 14 مايو 2021
برج الدلو

برج الدلو

مواليد برج الدلو يتميزون بالحنان وطيبة القلب ونقائه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك بكنز من المشاعر وتعبر عن ذلك اليوم بسلاسة.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو، لاعب كرة القدم رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

 

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