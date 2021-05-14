معايدات من نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعي في عيد الفطر

حرص عدد كبير من نجوم الفن على معايدة جمهورهم بعيد الفطر المبارك عبر السوشيال ميديا.

وكتب الفنان هاني شاكر عبر تويتر: «كل سنة واحنا طيببن وبخير وصحة وعيد سعيد على كل الناس، ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير و البركة».

وعلقت شيرين عبدالوهاب عبر تويتر: «كل سنة وبلدنا مصر وأهلها والأمة الإسلامية كلها تكون في سعادة وأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك ويارب الأمان والفرحة يلاقوا لكل قلب طفل طريق انهاردة».

وكتبت المطربة أحلام لجمهورها قائلة: «عيدكم مبارك وكل عام وبلادي الإمارات بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بخير، كل عام وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بخير، كل عام وحكام دولتي الحبيبة الإمارات بخير، كل عام وشعب الإمارات بخير».

وقالت أنغام عبر تويتر: «كل سنة واحنا طيبين وبخير وصحة وأمان بفضل ربنا علينا وبفضل جيشنا وشرطتنا ربنا يديم نعمة الأمان علينا، ‫تحيا مصر».

وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني: «كل سنة وأنتم طيبين وعلى المحبة دايمًا مجموعين وعلى أمل السلام والأمان لأهلنا في فلسطين، ⁧‫عيدكم مبارك».

وقالت اللبنانية هيفاء وهبي: «عيد فطر سعيد على الجميع، أتمنى أن يحمل هذا العيد المبارك السلام لكل الوطن العربي‏⁧‫، عيد مبارك».

وقال المطرب اللبناني فارس كرم: «فطر سعيد‬⁩ لإخوانا المسلمين، ينعاد عليكم بكل الخير والصحة وراحة البال».

وكتبت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عبر تويتر: «كل عيد والمسلمين وكل شعوبنا العربية بخير هالجملة صرت بحسها محط كلام تعودنا نقوله بالأعياد، بس فعليا نحن كتير بعاد عن الخير بيلي عم نعيشو، الخير والمحبة موجودين جواتنا لازم نطلعن لنعمّمن عالكل، يارب عنجد نشوف أيام حلوة وربنا يفرجها علينا لأنو تعبنا كتير من كل شيء بيحصل»