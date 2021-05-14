مخرج «هجمة مرتدة»: العمل في المسلسل كان شاقا

قال أحمد علاء الديب، مخرج مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض في موسم رمضان 2021، إن العمل في المسلسل كان شاقا، لأنه يتعلق بالمخابرات العامة المصرية وهو له قيمة كبيرة، وهناك مسؤولية في تنفيذ العمل لأنه يعتبر تحقيق لفترة معينة مرت بها مصر.

وأضاف «الديب» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الخميس، أنه سعيد بالعمل مع الفنان أحمد حلاوة، وهو يعتبر علامة مميزة في هذا العمل،

وتابع مخرج مسلسل «هجمة مرتدة»، أن العمل في المسلسل به حماس كبير، وكانوا حريصين على تقديمه بأحسن شكل، حتى يعرف الناس حقيقة هذا الجهاز العظيم الذي يعمل دون أن يشعر به أحد، وهم يضحون كثيرا ويحمون البلد طوال الوقت، ومن المهم جدا أن يعرف الناس هذا الأمر.

المسلسل يتناول ملف من ملفات المخابرات المصرية

يذكر أن مسلسل «هجمة مرتدة» يتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، وهو من بطولة كل من أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل «هجمة مرتدة» جاء على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.

الإعلان عن جزء جديد من المسلسل

وأعلن المنتج تامر مرسي، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عمل جزء جديد من مسلسل «هجمة مرتدة»، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وكتب تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لسه الحكاية مخلصتش إلى اللقاء في هجمة مرتدة 2».