مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 30 والأخيرة.. أحمد عز يتعرض لمحاولة قتل

شهدت بداية مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 30 والأخيرة، أحداثا مثيرة للغاية، وذلك في إطار قصة العمل الدرامي المتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، عن طريق مجموعة عمليات سرية يقوم بها كل من الفنان أحمد عز صاحب شخصية «سيف العربي»، والفنانة هند صبري مجسدة شخصية «دينا أبو زيد»، الذين يقومان بهجمات ضد جواسيس في الفترة ما قبل 2011.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الأخيرة.. هند صبري تتعرض للضرب

بدأت أحداث الحلقة بمحاولة تأمين المؤتمر الذي يضم شخصيات مهمة من قبل المخابرات المصرية، ومحاولة إيقاف المخططات الإرهابية التي وضعت قنبلة لتفجير المكان.

وخلال تواجد الفنانة هند صبري، بالمكان، تعرضت لمحاولة قتل على يد أحد رجال تلك المنظمات الإرهابية، حيث حاولة مقاومته وتوجيه ضربات إليه، قبل أن يتمكن منها ويسقطها أرضًا بتوجيه عدة لكمات إليها.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة الأخيرة.. أحمد عز يتعرض لمحاولة قتل

وكان أحمد عز، على اتصال هاتفي بهند صبري، أثناء تعرضها للضرب، ليبادر إلى إنقاذها، ولكنه تعرض للضرب أيضًا، لينتهي بتوجيه طعنة إليه بآلة حادة، ليخرجها من جسدها ويضرب بها ذلك الشخص المنتمي للمنظمات الإرهابية، وينتهي المشهد بسقوط كليهما أرضًا، دون معرفة مصير بقائه على الحياة من عدمها.

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مسلسل هجمة مرتدة

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.