السرعة الزائدة تتسبب في إصابة شخص وتضرر 3 سيارات ببنها

تسببت السرعة الجنونية لأحد الشباب، في حادث تصادم مأساوي على طريق الموقف الجديد ببنها بمنطقة أتريب، إثر اصطدام سيارة مسرعة بـ3 سيارات متوقفة بالمنطقة، عقب تخطيها الطريق المقابل، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة بإصابات بالغة، فيما نجا مرافقه.

وجرى نقل المصاب للمستشفى، وسحب السيارة المتسببة في الحادث لإدارة المرور، وحصر التلفيات بالسيارات الـ3 المتضررة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، والاستعلام عن حالة المصاب وبيان حالته، وقت قيادة السيارة، وسؤال مرافقه وحصر التلفيات، وطلب تحريات المباحث

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، بوجود حادث تصادم بطريق كورنيش الرياح التوفيقي المؤدي لموقف بنها العمومي، بالقرب من مديرية أمن القليوبية.

تبين من المعاينة، أن السيارة المتسببة في الحادث، كان يقودها شاب برفقة آخر في اتجاه الموقف لمنطقة الأهرام والإشارة، ونتيجة السرعة الزائدة لقائد السيارة، اختلت عجلة القيادة من يده، ما تسبب في تخطي السيارة الجهة المقابلة ناحية الكورنيش، والاصطدام بـ3 سيارات متوقفة على جانب الطريق، ما تسبب في أضرار بالغة في هذه السيارات، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، وإصابة قائدها بإصابات بالغة بينما نجا مرافقه دون إصابات.

جرى نقل المصاب للمستشفى، وسحب السيارات المتسببة في الحادث، وتجنيب السيارات المتضررة، وتحرر محضر بالواقعة، وإعادة حركة المرور لطريق الموقف العمومي ببنها، حيث توجهت قوة من المرور، لإعادة الحركة المرورية وإخلاء الطريق.