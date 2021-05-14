مصدر: نقل رئيس مباحث عين شمس لـ الطرق والمنافذ بعد فيديو «الكفن»

قالت مصادر مطلعة، إنه تم نقل رئيس مباحث عين شمس إلى إدارة الطرق والمنافذ، بعد فيديو «الكفن» بعين شمس.

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، تعيين المقدم باهر البشلاوي رئيسا لمباحث عين شمس.

يأتي ذلك على خلفية فيديو «الكفن»، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، يقومون بتهديد آخرين، وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم.

أزمة فيديو الكفن بمنطقة عين شمس

مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أزمة فيديو تقديم الكفن في عين شمس، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن الحقيقة تكمن فيما كشفت عنه وزارة الداخلية بعد تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغا من أفراد عائلة «الريس» يتضررون فيه من 5 أشخاص من عائلة «المرغني»، حيث توجّه الطرف الأول لمقر الطرف الثاني من أجل الصلح، بتاريخ 9 مايو الجاري، وهناك فوجئوا بتصويرهم بالهواتف المحمولة، وإجبارهم على حمل الكفن تحت تهديد السلاح، وما صاحب ذلك من تهديدهم بالإيذاء والتعدي عليهم بالسب والقذف، وهو ما ظهر فى الفيديوهات التي تم تداولها على «فيس بوك».

المباحث تلقي القبص على المتهمين

بدأت أجهزة الأمن فى إجراء التحريات المكثفة من خلال المصادر السرية وجمع المعلومات، وعرضت محضر المجني عليهم على النيابة العامة مشفوعا بمحضر تحريات أسفر عن تحديد 11 متهما، حيث استهدفتهم أجهزة الأمن وألقت القبض على 8 متهمين منهم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات، وجرى تجديد حبسهم، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط 3 متهمين آخرين فى الواقعة.