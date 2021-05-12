القصة الكاملة لـ فيديو الكفن في عين شمس: النيابة تأمر بحبس المتهمين

واقعة أثارت جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو بصورة كبيرة لثلاثة مواطنين وهم يقدمون كفنهم إلى مجموعة أخرى طالبين العفو منهم، وسط حضور كبير من الأهالي داخل سرادق تم إعداده خصيصًا لذلك، في حالة شهدت سب وشتائم كثيرة وجهها أفراد العائلة التي يقدم لها الكفن، ليتم الكشف بعد ذلك عن تفاصيل الواقعة من قبل جهات التحقيق في الأجهزة الأمنية.

تاريخ الواقعة

تحركت قوات الأمن بصورة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين عن هذا الفيديو، لتكشف التحريات بأن الواقعة كانت بين عائلتين في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، الأولى تدعى عائلة الريس، والثانية تدعى عائلة الميرغني، بينهما خلافات موروثة منذ عدة سنوات، تجددت بعدما وقعت بينهما مشاجرة كبيرة قبل نحو شهرين داخل باخرة يمتلكها أحد أفراد عائلة الريس في منطقة الجيزة، الأمر الذي انتهى إلى الاتفاق على الصلح بتقديم الكفن من العائلة الأولى للعائلة الثانية.

الأمن يلقي القبض على مرتكبي الواقعة

بعد الانتشار الواسع لمقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارته لغضب الكثيرين لما في المقطع من استعراض للقوة وسب وشتائم لمقدمي الكفن، تحركت الأجهزة الأمنية لتلقي القبض على 8 أشخاص من المتورطين في الواقعة، بعدما أوضحت التحريات أن الكفن كان مقدمًا من عائلة الريس إلى عائلة الميرغني.

تحرير محضر وإحالة المتهمين للنيابة

بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 8 أشخاص من المتورطين في الواقعة، واقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إخطارها، لتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية كما أمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.