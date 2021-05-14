فتح 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية.. تعرف على أماكنها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة، افتتحت 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد، لمواطني المحافظة، ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 6 مراكز.

مراكز جديدة للقاح كورونا بالقليوبية

وأوضح المحافظ أن المراكز الجديدة للقاح كورونا هي مستشفى الرمد ببنها والوحدة الصحية بالأحراز بمركز شبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، بجانب استمرار مستشفى كفر شكر المركزي ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، في مهمة صرف اللقاح للمواطنين، مشيرا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة العيد الحالية.

إحصائيات حصول مواطني القليوبية على لقاح كورونا

وشهدت الفترة الماضية، منذ انطلاق حملة تطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا وحتى الآن، حقن 15652 مواطنا بلقاح كورونا جرعة أولى، و3357 جرعة ثانية بمنافذ تلقي اللقاح بالقليوبية، بواقع 5594 جرعة أولى و1280 جرعة ثانية بمستشفى كفرشكر المركزي، و4853 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5205 جرعة أولى و1213 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي في شبرا الخيمة.

«صحتك ثروتك» حملة إعلام القليوبية للتوعية بأهمية لقاح كورونا

وكانت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أعلنت في وقت سابق، أنها ستطلق خلال الفترة المقبلة، حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تحت عنوان صحتك ثروتك.

وتهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وباقي شرائح المجتمع على تلقي لقاح فيروس كورونا.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، موضحا أن الحملة تنفذها مراكز الإعلام ومراكز النيل في المحافظة، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وبالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة بنها والمجتمع الأهلي، مع مطلع شهر يونيو القادم.

وتهدف الحملة إلى طمأنة المجتمع ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانه، من خلال الاستناد إلى الحقائق والنتائج الإيجابية للقاحات، وتهدف أيضا إلى ردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة هي الحفاظ على الأرواح.

«الشباب يخدم» مبادرة الشباب والرياضة لتسجيل الحصول على لقاح كورونا

فيما قررت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في وقت سابق، فتح كافة مراكز الشباب لتوفير خدمة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطنين بالمجان، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الشباب والرياضة وهيئات ومؤسسات المجتمع، وتعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الصحة والسكان، بهدف خدمة المواطنين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد وتوفير وسائل المساعدة للتسجيل.

وأعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، فتح كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين والاستعداد التام لتسجيل المواطنين الراغبين لتلقي اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة امام المواطنين، مؤكدا استعداد جميع مراكز الشباب للتسجيل.

المبادرة في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب

وأضاف «الصبروط»، أن المبادرة تأتي إيمانا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، مشيرا أن المبادرة تعد نقطة أساسية في إبراز دور الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته، والتي تهدف إلى تيسير عملية التسجيل على المواطنين.

فرق المتطوعين تستقبل المواطنين للتسجيل بمراكز الشباب

وأوضح «الصبروط»، أن طريقة الحصول على الخدمة تتم من خلال قيام شباب المراكز متطوعين باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا أن جميع مراكز شباب المحافظة وعددها 206 مراكز شباب، بدأت في استقبال المواطنين لتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة المخصصة للحصول على لقاح كورونا.

وأشار إلى أن شباب القليوبية ساهموا بشكل داعم وملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجه الأولى لفيروس كورونا، في إطار أن شباب المحافظة هم مستقبل الأمة والشريك الأساسي للمساهمة في التغلب على المشكلات المجتمعية.

تسجيل لقاح كورونا بالرقم القومي للمواطن

وأكد الدكتور محمود الصبروط، أن كافة المواطنين الراغبين في التسجيل عليهم التوجه لأي مركز من مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة للتسجيل في المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.