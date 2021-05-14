معلومات عن العفن الأسود الذي يصيب متعافي كورونا.. «يؤدي لفقدان العيون»

قال الدكتور وائل عواد، المتخصص في الشؤون الآسيوية ويعمل في العنايات المشددة، إنه لا يوجد عدد كبير من الإصابات في الهند بالعفن الأسود، والتي لم تتجاوز الـ200 إصابة بحسب تقارير وزارة الصحة الهندية والمستشفيات، مضيفًا أن هناك بعض الحالات التي كانت يفقد فيها المريض إحدى عينيه بسبب الإصابة بهذه الفطر الذي لم يتم معاجته أو بسبب إهماله لذلك العوارض المبكرة لهذه الإصابات يمكن أن تخفف من عملية الموت.

وأكد عواد، خلال اتصال عبر «سكايب» من نيودلهي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن التعفن ليس سببًا رئيسيًا للموت، ولكن الحالات التي هي بالأساس أمراض مزمنة وهناك نوع من الضعف الكبير بالجسم لذلك تم اكتشاف هذه الحالات للمرضى، ليست سببًا أساسيًا وراء الموت لأن الحالات تزداد.

وأشار إلى أن السبب الأساسي لإصابة المتعافين من فيروس كورونا بـ«العفن الأسود» هو ضعف المناعة لدى الشخص المصاب بالفيروس، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل داء السكر والتي تقلل نسبة مناعة جسم المريض أو كان منهم يتناول منهم أدوية مثل الكرتيزون التي تسبب بخفض المناعة لدى المريض.

وأوضح أنه لابد من الحرص في إعطاء هذه الأدوية للمرضى من ناحية ومنع تعاطيها بشكل عشوائي من قبل الناس ومراجعة الأطباء المتخصصين لذلك هذه الإصابات بدأت تتفشى لكنها لا تشكل خطرًا كبيرًا.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين كانوا في مستشفيات خاصة الذين يتلقون الأكسجين لفترات طويلة، يشكل نوعا من الالتهابات الصدرية والفطريات، لها سببا في الانتشار، وتفشيها في المرضى هم بشكل صحي ضعيف، لذا الهند تتخوف من انتشارها خاصة بالمناطق الريفية، بعدما تفشت هذه الأوبئة خاصة كورونا.