فؤاد عودة: لقاحات كورونا غير فعالة ضد السلالة الهندية

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إن النسخة الهندية من فيروس كورونا هي الأخطر بالنسبة إلى النسخ الأخرى، مشيرًا إلى أنها سببت انتشارا قويا بالعدوى في الهند وظهرت في 44 دولة أخرى، وأوضح أن اللقاحات غير فعالة ضد السلالة الهندية، وبالتالي يجب استعمال الأدوية وجرعات كافية لمقاومتها.

وأضاف عودة في لقاء مع القناة الأولى، أن النسخة الهندية من فيروس كورونا بها 12 طفرة، وهو ما جعلها تنتشر بقوة، حيث غيرت في جهاز المناعة وذهب الجميع إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب الخوف الشديد.

ودعى رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، دول العالم ومنظمة الصحة العالمية إلى تقديم المساعدات لدولة الهند من أجل تقليل تداعيات الوضع الحالي.

وأكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية في الشرق الأوسط، أنه لا بد من زيادة نسب التطعيم باللقاحات، إذ أن السلالة الهندية متركزة في 10 دول واستطاعت أن تنتشر في 44 دولة في غضون فترة قصيرة: «يجب أن نحافظ على الحدود والمراقبة وتطوير المسحة التي تكتشف السلالة الهندية».

وأشار، إلى أن النسخ الجديدة من فيروس كورونا مثل النسخة البريطانية لم يكن من الواضح فيها أن المسحات تكتشفها، وهو ما ظهر جليًا في السلالة الهندية: «اليوم المسحات غير متطورة لاكتشاف السلالة الهندية وبالتالي يجب أن نطورها لكي تكون دقيقة وقادرة على تشخيص السلالة الهندية».