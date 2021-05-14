أخبار كورونا في مصر.. تعرف على إصابات ووفيات القليوبية

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وشهدت الساعات الأخيرة بالمحافظة انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات، مع استمرار رفع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم«الوطن» إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر، وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

القليوبية تسجل 17 حالة إصابة جديدة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيان مديرية الصحة، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب حالتي إصابة من خارج المحافظة، وسجلت مدينة ومركز بنها أعلى معدل إصابة بـ10 حالات، ثم كفرشكر وشرق شبرا بـ3 حالات لكل منهما، ومركز قليوب حالة واحدة، فيما حققت مراكز الخانكة والقناطر الخيرية والعبور وغرب شبرا وشبين القناطر وطوخ وقها صفر إصابة.

عدد وفيات كورونا.. 3 حالات جديدة في 24 ساعة

فيما سجلت محافظة القليوبية، 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهدت مستشفى ناصر العام حالتي وفاة، ومستشفى عزل قها حالة واحدة، بينما سجلت 11 مستشفى ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا المستجد صفر وفيات خلال نفس الفترة.

وبحسب البيان، فإن المتوفين رجل وسيدتين هم «س ك»، 66 عاما، من طوخ، و«ا ع»، 65 عاما، و«س د»، 67 عاما، وجميعهم من حي غرب شبرا الخيمة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن بالمحافظة إلى 1428 حالة وفاة.

3 مراكز جديدة للقاح كورونا بالقليوبية

وفي سياق آخر، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة، افتتحت 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد، لمواطني المحافظة، ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 6 مراكز.

وأوضح المحافظ أن المراكز الجديدة لـ لقاح كورونا هي مستشفى الرمد ببنها والوحدة الصحية بالأحراز بمركز شبين القناطر ومركز طبي سندبيس بالقناطر الخيرية، بجانب استمرار مستشفى كفر شكر المركزي ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، في مهمة صرف اللقاح للمواطنين، مشيرا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة العيد الحالية.