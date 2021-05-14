التضامن: الحشيش يتصدر تعاطي الموظفين المدمنين والترامدول بالمركز الثان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الفكرة الأساسية لقانون «فصل الموظف المتعاطي للمخدرات»، هي وجود حالات تكرر وتستمر في تعاطي المخدرات، لأكثر من مرة، ورغم أنها أخذت جزاء إداري إلا أنه غير رادع.

وأضاف عثمان فى حوار لـ«الوطن»، أن العقوبات الإدارية سابقا كانت تختلف من جهة لآخرى، فهناك جهات كانت تعطى 3 أيام، وجهات أخرى تفصل، وثالثة تحول الموظف المتعاطى لنيابة الإدارية.. وإلى نص الحوار

ماعدد الموظفين بالجهاز الإداري الذين تم الكشف عليهم حتى الآن؟

تم الكشف على 330 ألف موظف وعامل حتى الآن على مستوى 29 وزراة ، وتم تنفيذ 5427 حملة، ونسب التعاطي في الفترة الحالية انخفضت إلى 2%، بعدما كانت 8%.

ما هي أكثر المواد المخدرة التي ثبت تعاطيها؟

الحالات التي تم اكتشافها الحشيش أعلى مخدر بنسبة 62 %، والترمادول 31%، والهيروين 7%، والنسبة تتعدى 100 % لأن هناك حالات تتعاطى أكثر من مادة مخدرة في نفس الوقت، والتعاطي المتعدد 8%، وتم العمل على كل الوظائف مثل العاملين فى الوظائف الإدارية، الخدمات المعاونة، عمال الإنتاج، طوائف التشغيل، الحرفيين، السائقين، كما تم الكشف على الوظائف القيادية والإشرافية، تم الكشف عليهم، والقانون لايستثنى أحد، وحملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لا تستثني أحدا.

فئة الإنتاج الأكثر في معدل التعاطي

ما هي أكثر الفئات العمرية تعاطيا؟

نفذنا في أكثر من فئة عمرية، وثبت من خلال الكشف أن الفئة العمرية الأعلى فى التعاطى كانت من 35 حتى 39 سنة ، ويليها من 30 حتى 34 سنة، ورغم أنها فئة الإنتاج إلا أنها الأكثر فى معدل التعاطي.

هل هناك مسنين يطلبون العلاج من الإدمان؟

11 % من متعاطي المخدرات فوق سن الـ50 عاما، وفي العموم هناك رجال بدأوا يأخذون مواد المخدرة بوهم زيادة القدرة الجنسية، مما أوقعه فى طريق الإدمان، وهناك سيدات فوق الـ60 عاماً أدمنت المهدئات بشكل مستمر حتى أصبحت حياتهن معتمدة اعتماد كامل على المهدئ أو المنوم، والأدوية مصنفة ، وهناك مسكنات قد تصل إلى مرحلة الإدمان، كما أن هناك مهدئات المادة الفعالة بها تدعى " بنزو" تسبب اعتماد نفسى كامل، وتؤدى لإدمان المهدئات، والمهدئات منتشرة بين السيدات .

ماذا عن قانون انهاء خدمة العامل أو الموظف متعاطى المخدرات؟

الفكرة الأساسية للقانون، هى وجود حالات تتكرر فى تعاطى المخدرات رغم أنها أخذت جزاء ادارى إلا أنه غير رادع، فهناك 200 حالة تم اكتشاف تعاطيها للمخدرات مرتين على فترات مختلفة، وعند النزول مرة آخرى ، تم اكتشاف تعاطيهم ثانية، والمرافق الحيوية بها تكرار للحالات، وهناك حالة ثبت تعاطيها 4 مرات خلال سنتين، مما يدل على الإصرار على تعاطى المواد المخدرة.

متى سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات؟

تم اعطاء 6 شهور، قبل تطبيق القانون بداية العام الجديد 2022، وبقول للموظف المتعاطى "تعالى اتعالج ببلاش ولن تقع تحت طائلة القانون"، وهذه هى الفترة العلمية التى يستطيع فيها المتعاطى العلاج من الإدمان، والتأهيل، ولو تم اكتشاف تعاطى موظف بعد مهلة الـ6 شهور فلا يلوم إلا نفسه، وعقابه الفصل التام، فقد تم اعطائه فرصة، والإجراءت مطمئنة جدا ، فالتحليل به أكثر من عنصر، ممثل عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وممثل من وزارة الصحة، وممثل من مصلحة الطب الشرعي، ويتم أخذ العينة الاستدلالية أولا، ثم يتم تحليلها مرة آخرى للتأكد بشكل قطعى من ثبوت التعاطى، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية تؤثر على نتيجة التحليل، وأى موظف يأخذ دواء لابد من الإفصاح للجنة بالدواء الذى يتعاطاه ، ولو طالب بإجراء كشف اكلينيكى فيتم اجراء الكشف له من خلال مصلحة الطب الشرعي.