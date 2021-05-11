رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 7 أشخاص غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كتب:

الوطن
12:08 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتبين عملهم على غسل تلك الأموال في عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مساعد وزير التموين: التجارة الداخلية تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي

«الداخلية» تشارك فرحة عيد الفطر مع المرضى وتوزع «علب كحك» عليهم (صور)

«الداخلية» تحصّل 817 ألف جنيه غرامة كمامة خلال 24 ساعة

مد مبادرة دعم السياحة الداخلية لنهاية مايو الجاري

«الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 5 ملايين جنيه غرامة كمامة

«الداخلية» تضبط تجار سلاح ومخدرات في حملات مكبرة بالفيوم والقليوبية