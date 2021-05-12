«مكافحة المخدرات»: الحشيش الأكثر تعاطيا.. ونسبة الإدمان انحفضت لـ6%

وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنَّ 79% من الجرائم التي تمّ ارتكابها كانت تحت تأثير المخدرات، وذلك وفقًا لآخر بحث تمّ إجرائه في إحدى المؤسسات العقابية.

نسبة تعاطى المخدرات انخفضت من 10% إلى 6%

وأضاف مدير صندوق مكافحة المخدرات، لـ«الوطن»، إنَّ نسبة تعاطي المخدرات انخفضت من 10% في البحث الذي تمّ إجرائه عام 2014، وانخفضت حاليًا إلى أقل من 6% مما يدل على انخفاض نسبة التعاطي.

ولفت إلى أنَّ أكثر المواد المخدرة تعاطيًا هو الحشيش يليه الترامادول ثم الهيروين في المرحلة الثالثة، مبينًا أنَّ تعاطي الحشيش إدمان، بدليل أنَّه رقم 1 في المخدرات التي يتقدم مرضى الإدمان للعلاج منها، لافتًا إلى أنَّ الاعتماد النفسي على الحشيش واضح.

ولفت إلى أنَّ خطورة الحشيش تتمثل في تسببه في أمراض نفسية وخلقه لحالة من عدم الإحساس بالزمان والمكان، وارتباطه بأمراض نفسية مثل الفصام والتبلد مما يتسبب في العديد من المشكلات، مؤكًدًا أنَّ هناك ارتباط قوى بين مرضى إدمان الحشيش والأمراض النفسية، مما يسبب أمراض نفسية بشكل قوي.

تداعيات الاستروكس خطيرة.. والمتعاطي أصبح يخاف منه

وأوضح أنَّ الاستروكس من أخطر المواد المخدرة، وتراجع نسبة تعاطيه بشكل كبير، مشيرًا إلى أنَّ نسبة تعاطيه انخفضت إلى أقل من 9%، ومشكلة الاستروكس أنَّه من المواد التخليقية يتسسب في التشنجات وتأثيرات مباشرة على الجهاز العصبي، والاستروكس قل بشكل كبير لأن تداعياته كانت خطيرة، والمتعاطي أصبح يخاف من تناوله، وانخفض تعاطي مخدر الاستروكس من 22% من مرضى الإدمان إلى 9%.

تفاعل كبير مع حملة «أنت أقوى من المخدرات»

وأكّد أنَّ حملة «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، نسبة مشاهدة وتفاعل كبير من جانب الشباب والمتابعين.