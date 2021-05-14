«السياحة»: حمامات سباحة الفنادق والشواطئ الخاصة تعمل بشروط

قال مصدر بوزارة السياحة، إن شواطئ وحمامات السباحة في القرى السياحية والفنادق مستمرة في عملها ولا يطبق عليها القرارات الحكومية الخاصة بإغلاق الشواطئ، بشرط مسؤولية الفنادق والقرى السياحية الموجود بها الشواطئ عن تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد المصدرـ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»ـ أن الشواطئ الخاصة في المناطق الساحلية وعلى رأسها شواطئ الساحل الشمالي، مستمرة في استقبال الزوار سواء خلال عطلة العيد أو حتى 21 مايو المقبل وهو موعد النظر في موقف القرارات الحكومية، حيث لا تندرج تحت مظلة الشواطئ العامة، لكن عليها رقابة سواء من وزارة السياحة فيما يتعلق بشواطئ القرى السياحية بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

اعرف الإجراءات الاحترازية المطبقة في شواطئ الفنادق

وتأتي الإجراءات الاحترازية المطبقة في حمامات السباحة والشواطئ الخاصة هي:

- تطهير حمام السباحة، ووضع الكلور والمطهرات بالماء بالنسب التي حددتها الوزارة.

- تطبيق قواعد التباعد عند وضع السرائر والكراسي حول حمام السباحة والشواطئ.

- يشترط أن العدد المسموح له بالتواجد بالفندق لا يؤدي إلى حدوث ازدحام أو تكدس، سواء على الشاطئ أو حمام السباحة.

قرارات الحكومة ضد كورونا: غلق المولات والسينمات 9 مساءً.. ولا حدائق في العيد

وبدأت مصر، منذ الخميس 6 مايو الجاري، تطبيق عدة قرارات احترازية بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا، منها غلق المحال التجارية والمطاعم والمولات والسينمات والمسارح بدءًا من الساعة 9 مساءً، فضلًا عن استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الدليفري» و«التيك أوي» للمطاعم لما بعد 9 مساء، وحظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات أو حفلات.

وشددت الحكومة على غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل في الفترة من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو الجاري، وتم السماح بإقامة صلاة العيد بالأماكن التي يقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات، مع تطبيق حظر اصطحاب الأطفال إلى صلاة العيد.