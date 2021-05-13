رئاسة رأس البر تتابع غلق الشواطئ وتنفيذ الإجراءات لمواجهة كورونا

تابعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة، استمرار غلق شواطئ رأس البر خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا لما اتخذته الدولة من إجراءات للحد من التجمعات خلال تلك الفترة، ومنع انتشار فيروس كورونا، مع استمرار التواجد الميداني على مدار اليوم، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لذلك.

أهالي دمياط يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك في إطار الخطة الوقائية للتصدي لهذا الوباء.

حرارة الجو تتسبب في غياب التجمعات واستمرار غلق المتنزهات بالأقصر

وفي سياق متصل، كلفت محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية غلق المنتزهات والحدائق وحظر أي فعاليات أو تجمعات، مؤكدة على التعامل الحاسم مع المخالفين لتلك الإجراءات ومتابعة تطبيق قرار غلق المحال في التاسعة مساءً.

وشنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، حملة على شارع النيل وقطاع اللسان ومنطقة هاواي، بالاشتراك مع قوات شرطة المرافق، وذلك لمتابعة الانضباط بالشارع، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالكافيهات والمقاهي والمطاعم والمحلات ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك في إطار المتابعات المستمرة للوحدة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

اقرأ أيضا:

مسؤول بصحة دمياط لـ«الوطن» نسبة إشغال مستشفيات العزل 70%