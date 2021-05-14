عضو برلمان أونتاريو بـ«كندا» يكشف تفاصيل احتفالية شهر التراث المصري

قال النائب شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو وأبناء الجالية المصرية في كندا، إن الهيئة الكندية للتراث المصري برئاسة الدكتور مجدي نشأت، ستحتفل بشهر الحضارة والتراث المصري، خلال شهر يوليو المقبل، للعام الثالث على التوالي، مضيفا أن هناك نحو 30 مؤسسة مصرية في كندا، أعلنت استعدادها للمشاركة في الاحتفالية، مشددا على أن التعاون بين المصريين بالخارج ووزارات ومؤسسات الدولة يسهم في إنجاح الفاعليات المختلفة، وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.

وأكد «سبعاوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاحتفالات بشهر التراث المصري تتضمن بث عدد من الفاعليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو المقبل، وسوف تجري الإشارة إلى رموز مصرية ناجحة في كل المجالات، في محاولة للاستفادة من القوى الناعمة المصرية، من خلال توجيه رسالة للمجتمع الكندي تشمل الفنون والعلوم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، للتأكيد على أن مصر قدمت للبشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

وأضاف «سبعاوي»، أن الاحتفال يقام في كندا، كل عام، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وهي حريصة على متابعة الاحتفال بكل تفاصيله، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، التي نظمت برامج عروض افتراضية ثلاثية الأبعاد لمتاحف مصر المختلفة، وكذلك وزارة الثقافة، لتقديم عروض فنية متنوعة.

وأوضح عضو برلمان أونتاريو وأبناء الجالية المصرية في كندا، أنه يجري التنسيق مع المصريين في كندا، لتنظيم الاحتفال بشهر الحضارة المصرية، وسط تداعيات وباء كورونا المستجد، والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة في الترويج لمصر، مضيفا أن تجري الاستعانة بابناء الجيلين الثاني والثالث في المشاركة في الاحتفال، لربطهم بالوطن، وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض.

وأشار «سبعاوي» إلى أنه سيجري الترويج خلال الاحتفال، لإنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وما تزخر به مصر من تنوع ثقافي وحضاري في مختلف المحافظات، والطفرة الحديثة التي تشهدها في عملية التنمية، وخاصة تشييد مدن الجيل الرابع.