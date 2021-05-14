مسيرات في الضفة الغربية تندد بالعدوان الإسرائيلي واندلاع مواجهات

انطلقت مسيرات في عدد من مدن الضفة الغربية، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخرجت مسيرات حاشدة في مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة، تندد بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، شارك بها مئات الشبان الفلسطينيون، واتجهت إلى نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نابلس تجمع الشبان الفلسطينيون، وردد المتظاهرون هتافات داعمة للمقاومة، وانطلقت مسيرة إلى حاجز حوارة العسكري، كما شارك المئات من الفلسطينيين في بلدة قباطية قضاء جنين في مظاهرات عفوية تهتف للمقاومة ولغزة، في انطلقت مسيرة إلى حاجز جلمة العسكري.

كما شهدت طولكرم، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، الذين خرجوا دعمًا لغزة، وفي مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة خرجت مسيرات، وردد المشاركون هتافات للمقاومة وغزة واللد، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي، في بيت أمر شمال الخليل.

وعلى حاجز قلنديا، أطلق الشبان الفلسطينيون القنابل الصوتية على قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الموقع الواقع بين رام الله والقدس المحتلة، وخرجت الدعوات للانطلاق في مسيرات في طولكرم للتوجه نحو منطقة شوفة، والخليل وقلقيلية، ومناطق آخرة بالضفة، مع اندلاع مواجهات في كل من مخيم العروب ومدخل بيت أمر شمال الخليل، حاجز الجلمة شمال شرق جنين، وحاجز حوارة جنوب نابلس.