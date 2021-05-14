قنابل الاحتلال المسيلة للدموع تصيب الفلسطينيين في بيت لحم باختناق

أُصيب عشرات الفلسطينيين باختناق اليوم الجمعة، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت في بيت لحم، تنديدا بالعدوان على قطاع غزة والقدس.

وأفادت وكالة «وفا»، بأنّ الاحتلال قمع مسيرة انطلقت من منطقة باب الزقاق في بيت لحم، وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفي مخيم العزة شمال المحافظة، أدى إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لاشتعال النيران في الأعشاب والحشائش قرب أحد المنازل.

كما شهدت بلدتي تقوع وحوسان مواجهات بعد منتصف ليل أمس، أُصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

وفحصت قوات الاحتلال كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات المحلات والمنازل، واحتجزت الشاب خالد معية صبيح (28 عاما).

وفي قرية حرملة شرق بيت لحم، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الرئيسية أمام تحركات المواطنين ومركباتهم.