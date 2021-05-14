أمريكا تجيز خلع الكمامة للملقحين.. ماذا يجب فعله بعد لقاح كورونا؟

في ظل السباق بين الدول لتلقيح أكبر عدد من مواطنيها باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أنّ الأمريكيين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 لم يعودوا لحاجة لارتداء كمامات في الأماكن المغلقة، حسب ما قالت مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها روشيل والينسكي.

وبحسب التصريح، يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي، نقلا عن شبكة سكاي نيوز العربية.

ورغم هذا التخفيف فمن غير المتوقع رفع شروط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة استخدام الناس الكمامات في الطائرات ووسائل النقل العام والمطارات في أي وقت قريب.

توصيات بعد تلقي اللقاح

نصائح عدة يوصي بها أطباء التغذية والمناعة قبل وبعد تلقي الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، أولها، بحسب توصية الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم قبل تلقي جرعة اللقاح بما لا يقل عن 6 ساعات وذلك لما تمثله الراحة الجسدية من رفع كفاءة الجهاز المناعي والذي يساعد بدوره على الاستفادة المثلى من محتوى الجرعة، بحسب وصفها.

المتابعة مع طبيب بالنسبة لكبار السن

كما أوصت عبد الوهاب في حديثها لـ«الوطن»، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعد تلقي لقاح كورونا، بالانتظام في تناول الأدوية العلاجية الخاصة بهم والمتابعة المستمرة مع الطبيب المعالج لهم وإبلاغه أول بأول حال ظهور أي آثار جانبية عليهم.

التباعد والكمامة

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة في حديثها بشأن النصائح الواجب اتباعها بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا، بالنسبة لكبار السن خاصة، بالتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد وعدم الاستعجال في الخروج والاختلاط بالآخرين.

التغذية

وعن التغذية، أوضحت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية أهمية شرب كميات كبيرة من الماء لضبط نسبة ضغط الدم والسكر في الجسم، وتناول المكسرات مثل اللوز بين الوجبات، مع الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة والمقليات والأطعمة الدسمة لعدم إجهاد مناعة الجسم والاستفادة الأمثل من اللقاح.