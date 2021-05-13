«فاكسيرا»: بدأنا بالفعل خطوات تصنيع اللقاح المضاد لكورونا

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، إنهم بدأوا بالفعل خطوات تصنيع اللقاح بعد توقيع الاتفاقية مع شركة سينوفاك الصينية، ومن المتوقع وصول المواد الخام يوم 18 مايو، بالتزامن مع وصول الخبراء الصينيين إلى مصر.

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أمس الأربعاء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تنويع مصادر الحصول على اللقاح وتوفيره للمواطنين.

وتابعت رئيس الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، أنهم سيبدأون بإنتاج مليوني جرعة، ومع نهاية العام سوف يصل إنتاج الشركة إلى 40 مليون جرعة، معربة عن أملها في أن تكون مصر مركزا إقليميا في القارة الإفريقية لإنتاج لقاحات كورونا.

وأشارت الدكتورة هبة والي، إلى أنهم اتبعوا خطوات كثيرة لتجهيز خطوط الإنتاج؛ إذ وصل وفدا من منظمة الصحة العالمية إلى مصر، وأطلع على الإجراءات التي تتبعها القاهرة، والمعدات والآلات، وأشاد بجاهزية المصانع المصرية.

ولفتت رئيس الشركة المصرية، إلى أن أي لقاحات تدخل مصر تمر بمراحل عديدة من التقييم، وتدرس معلوماتها بدقة من خلال الخبراء المصريين، واللقاحات آمنة وفعالة، ويجب على الناس أن تطمئن، منوهة إلى أن الشركات المطورة لهذه اللقاحات تعمل حاليا على بحث مدى فعاليتها.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، أكبر شحنة من لقاحات كورونا «أسترازينيكا» بواقع 1.7 مليون جرعة، ضمن حصص مصر من «كوفاكس»، وتخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز في جميع أنحاء الجمهورية.

الشحنة الجديدة من لقاحات كورونا أستراينيكا، وصلت المطار على متن رحلة مخصصة لنقل البضائع تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، رحلة رقم LH8290 القادمة من فرانكفورت بألمانيا، وتقدر بنحو 6 أطنان من لقاح أسترازينكا، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستنهي السلطات إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة، وتسليمها للجهات المختصة.