تعرف على حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الالي

مع انتهاء شهر رمضان الكريم، وبدء أيام أعياد الفطر المبارك يزداد الطلب على سحب النقود من ماكينات الصراف الآلي لإعطاء العيديات وشراء مستلزمات الأعياد.

وتقدم «الوطن» حدود السحب والشراء من خلال بطاقات السحب من ماكينات الصراف الآلي:

حدود السحب والشراء في البنك الأهلي- البطاقة الكلاسيكية:

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 15 ألف جنيه والحد الأقصى للمشتريات اليومي: 50 ألف جنيه.

- البطاقة الذهبية:

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 20 ألف جنيه والحد الأقصى للمشتريات اليومي: 100 ألف جنيه.

- البطاقة البلاتينية:

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 30 ألف جنيه والحد الأقصى للمشتريات اليومي: 250 ألف جنيه.

- بطاقة ميزة:

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 12 ألف جنيه والحد الأقصى للمشتريات اليومي: 40 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب لعدد من بطاقات بنك مصر من ماكينات الـ ATM 10 ألاف جنيه

حدود السحب في بنك مصر- البطاقات الائتمانية:

الكلاسيكية والتيتانيوم والبلاتينية: السحب النقدي: 10 آلاف جنيه.

- بطاقات الخصم المباشر:

البطاقة الجولد: 5 مرات يوميًا وبحد أقصى 18 ألف جنيه في اليوم، والتيتانيوم: 10 مرات يوميًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، والبلاتينية: 12 مرة يوميًا بحد أقصى 20 ألف جنيه.

بطاقة ميزة: 5 مرات يوميًا بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه شهريًا.

البنك التجاري الدولي CIB- حدود الاستخدام اليومي للسحب النقدي:

البطاقة الكلاسيكية: 6 آلاف جنيه، البطاقة الجولد والتيتانيوم والبلاتينية وبطاقة هي: 20 ألف جنيه.

البنك المصري الخليجيبطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية: حد سحب يومي 15 ألف جنيه، والبطاقة التيتانيوم: 20 ألف جنيه، والبلاتينية: 50 ألف جنيه.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا فى منتصف العام الماضي، بتعديل حدود السحب للأفراد خاصة مع أنتشار فيروس كورونا، من 5 آلاف جنيه من خلال الـATM إلى 20 ألف جنيه، ورفع قيمة السحب من خلال الفروع من 10 آلاف جنيه يوميًا إلى 50 ألف جنيه.