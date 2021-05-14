حرم الأحياء من زيارة الأموات.. كورونا يمنع عادة متأصلة في الأعياد

حرم فيروس كورونا، المواطنين من زيارة ذويهم الأموات خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهي العادة المتأصلة منذ مئات السنين، إذ يحرص الجميع على التوجه إلى المقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك، لقراءة الفاتحة والدعاء لأمواتهم.

وأصدرت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، تعليمات مشددة بمنع زيارة القبور خلال الاحتفال بعيد الفطر، منعا لظهور تجمعات قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلت المقابر تماما في كافة قرى المحافظة من وجود زوار، وذلك بعدما تم التنبيه من خلال استخدام مكبرات الصوت بالمساجد بمنع التواجد في المقابر طيلة الاحتفال بعيد الفطر، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قبل يومين عن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ الالتزام بتعليمات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بداية من إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، والغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما وجه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.