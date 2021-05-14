«التعليم» تبدأ تلقي طلبات التقديم للمرحلة الابتدئية يونيو المقبل

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، عن موعد بدء تلقي طلبات التقديم لطلاب المرحلة الابتدائية للصف الأول الابتدائي، في المدارس الحكومية والمدارس التجريبية، موضحة أنه أن التقديم يستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، مشددة على أولياء الأمور بضرورة إتباع كل التعليمات بشأن التقديم وعدم مخالفتها.

وقال ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، إنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس للمرحلة الابتدائية في أول يونيو المقبل، موضحاً أنه في منتصف شهر يوليو المقبل تبدأ المدارس في فصح طلبات التقديم.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب اتباع كافة التعليمات المتعلقة بالتقديم، موضحاً أن الإدارة التعليمية حريصة على التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتقديم الطلاب.

«بسكاوي»: التقديم لطلاب المدارس الحكومية على موقع الإدارة التعليمية

من جانبه أكد بسكاوي مصطفى، مدير إدارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب للتقديم على المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية من خلال موقع الإدارة التعليمية، اعتباراَ من أول يونيو المقبل.

وأضاف «بسكاوي» لـ«الوطن»، أنه سيم فتح باب التقديم للطلاب للمرحلة الابتدائية بالمدارس التجريبية واللغات، على موقع المديرية مشدداً على الطلاب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، مشيراً إلى أن التقديم مستمر حتى نهاية يونيو المقبل.

وكشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة القاهرة، أنه سيتم فتح باب التقديم أمام الطلاب للمرحلة الابتدائية في أول يونيو المقبل، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في جميع المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال أيام، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بآلية عقد الامتحانات في جميع المدارس، موضحة أن الامتحانات تعقد إلكترويناً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.