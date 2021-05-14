تكميلية وتجريبية.. تعرف على مواعيد الامتحانات خلال شهر مايو

امتحانات ورقية وأخرى تجريبية، ستعقد خلال شهر مايو الجاري، لمختلف المراحل التعليمية، منها امتحانات تضاف للمجموع، وأخرى لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، وتستعد وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية لهذه الامتحانات، بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز الامتحانات التي تعقد خلال شهر مايو الجاري، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد:

1- اعتبارا من يوم 18 مايو الجاري ستعقد امتحانات تكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حتى يوم 20 من نفس الشهر.

2- تعقد امتحانات تكميلية لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي اعتبارا من يوم 18 مايو الجاري، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

3- تعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 إلكترونياً على التابلت اعتباراً من يوم 23 مايو الجاري.

4- يستمر طلاب المدارس الفنية في أداء الامتحانات التحريرية والعملية خلال شهر مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقياً في لجان مراقبة جيداً، وتضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، موضحة أن الدرجة العظمى هي 280 درجة، لافته إلى أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة لا تضاف لمجموع الطالب، موضحة أنها تعقد بهدف تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

وأضافت الوزارة، أن الامتحانات التكميلية التي تعقد لطلاب صفوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثامي الثانوي، تعقد ورقياً بنوعية الأسئلة الموضوعية، وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 خلال أيام، موضحا أنه سيتم الاعتماد على آليات جديدة لمنع الغش في الامتحانات، مشيرا إلى أن المنصات التعليمية تعتبر مصدرا مهماً لتدريب الطلاب على نوعيةالأسئلة الجديدة.