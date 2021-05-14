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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
12:49 م | الجمعة 14 مايو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي»، حادث سير أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «طنطا - كفرالشيخ الدولي» بنطاق مركز طنطا.

وبالمعاينة والفحص، تبين انفجار إطار سيارة ميكروباص، وهو ما تسبب في انحرافها وانقلابها على جانب طريق «طنطا - كفرالشيخ الدولي»، في نطاق عزبة نظيف بدائرة مركز طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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