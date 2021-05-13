إصابة 3 أشخاص في حادث سير «توك توك» عكس الاتجاه بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، في حادث سير «توك توك» عكس الاتجاه بالمحمودية شرق الإسكندرية، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ملاكي وإحداث إصابات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا، يفيد بوقوع حادث مروري على طريق المحمودية بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور وسيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» أثناء السير عكس الاتجاه، ما أسفر عن اصطدام السيارة بجزيرة المنتصف، فيما هوى التوك توك إلى جانب الطريق.

وقال شهود العيان، إن سائق الملاكي كان يسير في اتجاهه الطبيعي وفقاً للسرعة الطبيعية على طريق المحمودية، إلا أنه تفاجأ بوجود توك توك يسير عكس الاتجاه أمامه، فحاول تفاديه إلا أنه لم ينجح في ذلك حيث اصطدم بجزيرة الوسط، بينما انقلب التوك توك وأصيب قائده.

وأوضح الشهود، أن الإصابات شملت سائقي السيارة الملاكي والتوك توك، فيما أصيب شخص ثالث إثر وجوده بموقع الحادث، إلا أن إصابته تعد خفيفة بالمقارنة مع سائقي السيارة والتوك توك.

وتبين من معاينة الحادث، أن سقف التوك توك قد انفصل عن المقعد الرئيسي له، نتيجة التصادم الشديد الذي أصيب على إثرها سائق التوك توك بإصابة بالغة وتم نقله إلى المستشفى من قبل سيارة الإسعاف.

وطالب المواطنون بضرورة إعادة الانضباط إلى الشارع السكندري أمام ما وصفوه بـ«مافيا التكاتك» التي تسير عكس الاتجاه.