5 شروط لإجازات استثنائية للنساء العاملات حتى 30 يونيو

تستمر الامتيازات التي تعطيها الدولة المصرية للمرأة العاملة بمنحها إجازات استثنائية، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى 30 يونيو المقبل، خاصة إن كانت المرأة في فترة الحمل والولادة، حفاظا عليها من الإصابة بعدوى الفيروس، وذلك بناء على تعليمات الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، التي جاءت برقم 4 لسنة 2021، بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل، خلال تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بمد الإجازات الاستثنائية حتى 30 يونيو المقبل، حفاظا على الصحة العامة للأم والجنين.

5 شروط لإجازات استثنائية للنساء

1- مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل حتى 30 يونيو 2021.

2- منح المرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعا إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

3- ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي.

4- تمنح الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

5- تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتى 30 يونيو 2021 ويعاد العرض.

إجازات أخرى يكفلها القانون للمرأة

يتضمن قانون الخدمة المدنية إجازات متنوعة للنساء:

- في حالات الحمل والولادة ورعاية الطفل، مع ضمان حقها في الترقيات وتقويم للأداء بشكل لا يتعارض مع حقها في الإجازة.

- إجازة مرافقة الزوج في السفر: وهي إجازة تمنح دون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها أثناء سفره للخارج.

- إجازة وضع لمدة 4 أشهر: تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، شرط ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتقديم شهادة طبية تبين التاريخ المرجح أن تحصل فيه على إجازة الوضع.

- إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، ولمدة 6 سنوات طوال فترة خدمتها، وتدخل هذه الإجازة ضمن المدة الملزمة للترقية، حيث تتحمل جهة عملها الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها.