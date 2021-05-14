للحد من كورونا.. ضوابط جديدة للتعامل مع إجازة عيد الفطر بمدينة الشروق

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عدة ضوابط جديدة للتعامل خلال أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنشر «الوطن»، الضوابط خلال التقرير التالي:

1- غلق جميع المناطق الخضراء، والتأكد من عدم دخول زائرين للإحتفال بعيد الفطر المبارك، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

2 - استمرار غلق الحدائق، وكل المسطحات الخضراء والجزر وغمرها بالمياه بالطرق والمحاور الرئيسية، منعا للتجمعات.

بشارة: الإجراءات المتشددة تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة

3- الإجراءات المتشددة تهدف للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة، للحد من التزاحم، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة، وتبعاته المختلفة.

4 - ناشد رئيس الجهاز، جميع سكان المدينة، الالتزام بالضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

5- تشغيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة إنتظام سير العمل بالمرافق العامة، تضم مجموعة عمل من إدارات «التنمية، والأمن، والزراعة، والتشغيل، والصيانة، والكهرباء»، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بقرار مجلس الوزراء.

6- منع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، والتنسيق مع كل من شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة.

7- مواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء، واستغلال إجازة عيد الفطر المبارك، لرفع كفاءة «الإنارة، النظافة، رش المبيدات الحشرية»، مشددا على رؤساء الأحياء، بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات مجلس الوزراء.

غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة إنتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة

8- تشكيل لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع مخالفات البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، واستعداد غرفة طواريء الخط الساخن والخاصة باستقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المختصر 15100، لتلقي شكاوى المواطنين.