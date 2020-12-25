جمال بخيت: صلاح جاهين مؤلف أول «نشيد وطني» في تاريخ مصر

قال الشاعر الكبير جمال بخيت، إن الشاعر الراحل صلاح جاهين ألف نشيد «والله يا زمان يا سلاحي» أول نشيد وطني رسمي لمصر وكان من ألحان الموسيقار الراحل كمال الطويل، مشيرًا إلى أن اعتبار نشيد «اسلمي يا مصر» أول نشيد وطني مجرد شائعة، وأن كل ما سبق «والله زمان يا سلاحي» كانت أغنية وطنية وليس نشيدًا لمصر.

قرار جمهوري

وأضاف بخيت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامية ليندا عبداللطيف: «هناك قرار جمهوري صدر في عام 1960 باعتبار والله زمان يا سلاحي أول نشيد لمصر وذلك بعدما جرى عقد نحو 5 مسابقات منذ عشرينيات القرن الماضي ولم تسفر عن شيء».

النشيد الوطني

وتابع: «جرى اختيار هذا النشيد استنادا إلى الشعبية الكبيرة التي اكتسبها النشيد في عام 1956، إذ غنته كوكب الشرق أم كلثوم، أي أن صلاح جاهين كان يبلغ من العمر 26 سنة عندما كتب النشيد الوطني لأنه من مواليد 1930، وكان يبلغ من العمر 30 عاما عندما اختير نشيده لكي يكون نشيدًا وطنيًا لمصر، وهو ما يدلنا على موهة استثنائية في تاريخ شعر العامية كان يملكها صلاح جاهين».

نبذة عن صلاح جاهين

وولد صلاح جاهين في شبرا، درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق، وتزوج مرتين، زوجته الأولى سوسن محمد زكي، عام 1955 وأنجب منها أمينة جاهين وابنه الشاعر بهاء، ثم تزوج من الفنانة منى جان قطان عام 1967، وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة إسكندريلا الموسيقية.

وتعد الرباعيات هي قمة أعماله الإبداعية والتي تجاوزت مبيعات إحدى طبعاتها عن هيئة الكتاب أكثر من 125 ألف نسخة في غضون بضعة أيام، هذه الرباعيات التي لحنها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار.